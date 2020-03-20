وفاة أول لاعب في الجزائر بسبب كورونا







أعلن الاتحاد الجزائري للجودو، عن وفاة المصارع الأسبق عثمان تيجاني، الذي توفى أمس الخميس، بولاية المدية الجزائرية، عن عمر يناهز 47 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وبات تيجاني صاحب الـ47 عاما أول رياضي جزائري يذهب ضحية وباء كورونا التي تسبب بوفاة 8 جزائريين أخرين من مجموع 90 مصابا بحسب آخر الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.





وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "تسجيل أول حالة وفاة في عائلة الجودو الجزائري والأسرة الرياضية بسبب داء كورونا (كوفيد-19) والمتمثلة في عثمان تيجاني".





وأضاف الاتحاد: "يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للجيدو، السيد لعراس رشيد، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحادية وجميع العائلة الرياضية بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى عائلة المرحوم متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".





ويعد بات تيجاني تاسع حالة وفاة في الجزائر، وأول رياضي عربي يفارق الحياة، بسبب فيروس كورونا؛ وذلك خضوعه للحجر الصحي قبل أيام قليلة.