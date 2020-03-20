فيروس كورونا يمنع هيجواين من العودة إلى الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه في الساعات القليلة الماضية قامت الشرطة الإيطالية بمنع الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم يوفنتوس الإيطالي من السفر إلى مسقط رأسه في الأرجنتين.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأ ن هيجواين كان يستعد للسفر برفقة عائلته على متن طائرة خاصة ليرحل عن إيطاليا متجهًا إلى الأرجنتين.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الأرجنتيني كان يحاول الهروب من إيطاليا إلا أن الشرطة المحلية قامت بمنعه من السفر وذلك على الرغم من أن فحوصاته أثبتت خلوه من الفيروس المستجد.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من غير المعروف إذا ما كان يوفنتوس يعلم بسفر هيجواين أو لا على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يجب أن يبقى في العزل المنزلي بسبب إصابة إثنين من زملاؤه في يوفنتوس روجاني وماتويدي.



وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.



وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.