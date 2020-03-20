Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيروس كورونا يمنع هيجواين من العودة إلى الأرجنتين

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:14 ص
Advertisements
هيجواين
هيجواين
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه في الساعات القليلة الماضية قامت الشرطة الإيطالية بمنع الأرجنتيني جونزالو هيجواين نجم يوفنتوس الإيطالي من السفر إلى مسقط رأسه في الأرجنتين.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن هيجواين كان يستعد للسفر برفقة عائلته على متن طائرة خاصة ليرحل عن إيطاليا متجهًا إلى الأرجنتين.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن النجم الأرجنتيني كان يحاول الهروب من إيطاليا إلا أن الشرطة المحلية قامت بمنعه من السفر وذلك على الرغم من أن فحوصاته أثبتت خلوه من الفيروس المستجد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من غير المعروف إذا ما كان يوفنتوس يعلم بسفر هيجواين أو لا على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يجب أن يبقى في العزل المنزلي بسبب إصابة إثنين من زملاؤه في يوفنتوس روجاني وماتويدي.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.
ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية.
Advertisements

أخبار تهمك

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ حوالي 3 ساعات

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من شراء عقد أزارو بشكل نهائي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ حوالي 7 ساعات

وزير التعليم يرد على الجدل بشأن استمرار تأجيل الدراسة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

هجوم على شمس بسبب اقتراحها علاجا غريبا لفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:11 ص

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

03:31 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status