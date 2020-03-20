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كيف احتفل الأهلي بتجديد عقد "الحاوي" وليد سليمان؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:40 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح يوم الخميس، تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع اللاعب في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.


ويعد وليد سليمان واحد من العناصر الأساسية ضمن تشكيلة النادي الأهلي، ويحظي باحترام وتقدير الجماهير الحمراء، الذين يعتبرونه من أبناء القلعة الحمراء، بسبب انتمائه الشديد للنادي وللقميص الأحمر، الذي دافع عن ألوانه سنوات طويلة وحقق مع الفريق عدة ألقاب وبطولات خلال المواسم الماضية.


كيف احتفل الأهلي بتجديد عقد وليد سليمان؟

وحرص النادي الأهلي على نشر صورة لوليد سليمان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "انستجرام" بعد تجديد تعاقده رسميًا لمدة موسمين وكتب: " موسمين من السحر"، في إشارة لإستمرار "الحاوي" مع الفريق الأهلاوي موسمين قادمين.


كما نشر حساب النادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو يضم 6 أهداف لوليد سليمان مع الفريق الأحمر وعلق عليها: " بعد تجديد عقده لمدة موسمين قادمين .. خلال ٢٦٠ مباراة خاضها لاعبنا وليد سليمان مع فريقنا سجل ٦٣ هدف.. برأيك ما هو أفضل هدف للاعبنا وليد سليمان مع فريقنا؟".

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أرقام وبطولات وليد سليمان مع الأهلي:

شارك وليد سليمان مع النادي الأهلي في 260 مباراة منذ انضمامه للقلعة الحمراء موسم 2011-2012 قادمًا من إنبي، ونجح "الحاوي" في تسجيل 63 هدفا، كما صنع 45 هدفًا.


وحقق وليد سليمان عدة ألقاب وبطولات خلال مشواره مع الأهلي بواقع (4 دوري عام – 1 كأس مصر – 3 كأس السوبر المصري – 2 دوري أبطال إفريقيا – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).
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