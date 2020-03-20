نجمة شهيرة تتعرض لمحاولة سرقة





أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، عن تعرض حسابها الخاص على موقع التغريدات "تويتر" لمحاولة سرقة.









وقالت في تغريدة غاضبة بتويتر : "عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها".





وأضافت: "من مبارح وهني عم يحاولوا يهكروا حساباتي كلها. كل شوي بتوصلني رسالة وإيميل. خلصنا روحوا صلوا. ما شايفين شو عم يصير بالعالم من ورا عمايل البشر الشيطانية؟ خلصنا حلوا عني بقى. العمى".













