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"الإبراشي" عن الاستهتار بقرارات الحكومة: "يجب علينا جلد الذات" (فيديو)

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:28 ص
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وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
مروة عبدالعزيز
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أعرب الإعلامى "وائل الإبراشى"،عن غضبه الشديد من استهتار بعض المواطنين، وجلوسهم داخل المقاهي المغلقة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال "الإبراشى" خلال تقديم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": من الأفضل أن يكون الجميع في منزله لتقليل خسائر فيروس كورونا،خاصة وأنه يحصد الأرواح بالجملة".

وأشار إلى أن الحكومة ستضطر إلى اللجوء إلى استخدام أساليب أشد قسوة بسبب استهتار البعض بهذا الوباء الخطير".

وتابع: "يجب علينا جلد الذات في هذه المرحلة الخطرة، وهذا من أن نبحث لأنفسنا عن شماعات ثم نستيقظ على كوارث، ولتقليل الخسائر يجب منع التجمعات منع الخروج من المنزل، فالبقاء في البيت أصبح إلزاميًا في كل دول العالم".

كان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بعمل المحلات والمقاهى والمطاعم والكافيهات من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إجراء احترازى للحد من انتشار "فيروس كورونا".

وقامت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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