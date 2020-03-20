قبل ارتداء الكمامة.. 5 أشياء احذر منها

في ظل استخدام كثير من الناس الكمامات الطبية بناءً على توصيات الأطباء للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بالإضافة إلى استخدامها من مسؤولي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم للوقاية من عدوى الفيروس،فقد وضعت منظمة الصحة العالمية عدة مبادىء بشأن الارتداء الصحيح للكمامة أو القناع الطبي وهي كالتالي:





1- قبل وضع القناع، نظف يديك بغسل اليدين بالماء والصابون.





2-تأكد من تغطية الفم والأنف بالقناع، وعدم وجود فجوات بينه وبين وجهك.





3- تجنب لمس القناع أثناء استخدامه؛ إذا قمت بذلك، قم بتنظيف يديك باستخدام الصابون والماء.





4-استبدل القناع بآخر جديد بمجرد أن يصبح رطبًا، ولا تعيد استخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد.





5-لإزالة القناع: قم بإزالته من الخلف (لا تلمس الجزء الأمامى من القناع) وتخلص منه فورًا فى حاوية مغلقة؛ نظف اليدين بالماء والصابون.





هذا وقد يؤدي ارتداء الكمامة بطريقة خاطئة إلى نقل العدوى بفيروس كورونا.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوضحت إن "الكمامة" قد تكون خيارا مثاليا للوقاية من فيروس "كورونا"، خاصة فى حالة التعامل مع الطوارئ للصحة العامة، مؤكدة أن "كورونا" ينتشر عبر قطيرات فيروسية يتم إخراجها من فم الشخص أثناء السعال والعطس وحتى التحدث، ما يجعل "الكمامة" خيارا مثاليا.





وحذرت المنظمة، من أن الاندفاع لشراء الكمامة بصورة عشوائية، يؤدى إلى نقص فى تلك الإمدادات للجهات الأكثر احتياجا لها من الطواقم الطبية ووحدات الطوارئ، وحددت المنظمة، الجهات الأكثر احتياجا لـ"الكمامات"، على النحو التالى:





1- المرضى أو أصحاب المناعة الضعيفة.





2- المصابين بفيروس كورونا.





3- من على اتصال وثيق بمرضى فيروس كورونا.





4- من يتواجدون في منطقة ينتشر بها المرضى.





5- من تظهر عليه أعراض تشبه كورونا.





وحذر مركز السيطرة على الأمراض والأوبئة الأمريكي من استمرارية ارتداء الكمامة أكثر من 3 ساعات، حيث تتحول إلى مصدر للعدوى.





وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قد نشرت تقريرا، حول انتشار التقارير التي تتحدث عن كمامة N95، التى وصفتها بأنها أفضل رهان للوقاية من فيروس "كورونا"، موضحة أن الكمامة تحمل تقنيات تعمل على إحكام تصفية الجزيئات، التى يبلغ قطرها 0.3 ميكرون من التسرب إلى أنفك أو فمك، ما يجعلها مثالية فى كبح انتشار فيروس "كورونا".



