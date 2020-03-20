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بعد إصابة أحد المهندسين بـ"كورونا".. "ناسا" تغلق موقعين لها

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:23 ص
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وكالة ناسا
وكالة ناسا
مروة عبدالعزيز
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قررت وكالة ناسا، الجمعة، إغلاق موقعين لها في نيو أورليانز بعد إصابة أحد المهندسين بفيروس كورونا، وذلك كما أفادت فضائية العربية في خبرًا عاجل لها.

وتقدم وكالة ناسا عدة أنشطة فلكية يمكن القيام بها من المنزل خاصة مع تواجد الكثيرين منا لفترة أطول من المعتاد داخل منازلنا منذ انتشار فيروس كورونا بأنحاء العالم، يحتوي موقع وكالة ناسا على عدد كبير من الفرص للأطفال والبالغين على حد سواء لتعلم المزيد عن علم الفلك ورحلات الفضاء، وسواء كنت تريد أن تكون رائد فضاء، أو تريد أن تقضى بعض الوقت في التعرف على الكون أو تساعد الوكالة على العمل في أنشطة استكشاف الفضاء في المستقبل، فكل ذللك متوفر من منزلك.

وتظل تطبيقات رواد الفضاء التابعة لوكالة ناسا مفتوحة لمواطني الولايات المتحدة المهتمين بفرصة الذهاب إلى الفضاء. 

وتجند وكالة ناسا رواد الفضاء الذين قد تتاح لهم فرصة الهبوط على القمر كجزء من برنامج أرتميس المقبل، عبر الاختيار من هذه الاستمارات التى يمكنك استكمالها حتى 31 مارس.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتحول انتشار مرض إلى وباء حين يصيب العديد من دول العالم، ولا يقتصر انتشاره على دولة معينة، في حين يصبح وباء عندما تنتقل العدوى حول العالم بين السكان المحليين للكثير من الدول على نطاق واسع.

وأحدث فيروس كورونا (كوفيد 19) هلعا واسعا حول العالم، وسط شائعات غير دقيقة حول سبل الوقاية من العدوى التي أدت لوفاة الآلاف حتى اللحظة.

وفي وقت سابق، أبدت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها الشديد لسرعة تفشي فيروس كورونا وعدم مكافحته بما يكفي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي.

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقال أدهانوم: "لم نر من قبل وباء عالمي يشعل شرارته فيروس كورونا، كما لم نشهد وباء يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية قائلا: "وصف الوضع بالوباء العالمي، لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وتابع "أدهانوم" قائلا إن تصنيف انتشار الفيروس الجديد لا يُغير ما تقوم به منظمة الصحة العالمية وما يجب أن تفعله الدول.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية تفشي الفيروس

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