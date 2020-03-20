لوس أنجلوس تفرض على السكان البقاء في المنازل

فرضت لوس أنجلوس على السكان البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، وذلك كما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها.





وكانت السلطات الأمريكية في كاليفورنيا وجهت نحو ثلث سكان الولاية، البالغ إجمالي عددهم 39 مليون نسمة، بالبحث عن مأوى أو مكان للبقاء فيه، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد.





ومن المقرر أن تضيف مقاطعة ساكرامنتو في كاليفورنيا 1.5 مليون شخص إضافي، بموجب أمر يبدأ تنفيذه عند منتصف الليل، حيث أخبرت مقاطعة هومبولدت، القريبة من الحدود الشمالية للولاية، والمعروفة بتضاريسها النائية ذات الغابات الكثيفة، الناس بالبقاء في منازلهم.





وقالت المسؤولة عن الصحة، الدكتورة تيريزا فرانكوفيتش، إن الأمر سيبدأ في منتصف الليل، ومن المتوقع أن يستمر حتى 9 أبريل على الأقل.، تم الإعلان عن حالة وحيدة مُصابة بفيروس كورونا في مقاطعة هومبولت في 20 فبراير وقد تعافى هذا الشخص تمامًا، حسب فرانكوفيتش.





وقد يغادر الناس منازلهم فقط للعمل الأساسي أو للقيام بشراء احتياجاتهم من البقالة أو الأدوية.





وبدأت طلبات الحصول على مأوى، في كاليفورنيا فيما اتخذت ست مقاطعات إجراءات احترازية، يمتد أثرها إلى أكثر من 11.5 مليون نسمة بحلول الخميس.



