"بونبوني ساقط في نوتيلا " لشاكوش وعمر كمال يقترب من 5 ملايين مشاهدة بعد طرحها بـ 10 أيام (فيديو)





حقق مهرجان "بونبوني ساقط في نوتيلا" لحسن شاكوش وعمر كمال، نجاحًا ضخمًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك فور طرحها.





الأغنية حققت عدد مشاهدات مرتفع، حيث تخطت مشاهداتها الـ 4,488,024 مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط.





وعبر عدد من الجمهور عن إعجابهم بالأغنية حيث علق البعض قائلًا: "الاغنية حلوة أوي"، "الله عليك يا هاني يا شاكر.. الناس بطلت تشرب خمور وحشيش وتابت أهو وبقت تصلي وبطلت حتى دخان".



