هجوم على شمس بسبب اقتراحها علاجا غريبا لفيروس "كورونا"





تسببت الفنانة الكويتية شمس، في موجة جدل بعد ظهورها في مقطع مصور تحدثت فيه عن علاج طبيعي للعدوات الناتجة عن الفيروسات.





وأشارت إلى أنه من المفيد في هذه الحالة اللجوء إلى "ماء الفضة" الذي يعتبر برأيها ثاني أقوى مضاد حيوي طبيعي.





وأوضحت بحسب رأيها أنه يجب قبل استخدامه القيام بتمارين التنفس.





وأثار هذا الفيديو سخرية الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وجاء في تعليقات الجمهور: "ندرس 5 سنوات ونتعب ويجون هالاشكال يتكلمون عن الفيروسات والبكتيريا كأن عندهم علم ودراية"

وعلق آخر: "الفضة معروف سام، نيترات الفضة الاسم العلمي له وهو خطير وسام جداً قد يسبب العمى وفشل كلوي انتبهوا" و"أقول اعطي الخباز خبزه وانتِ خليك للطبل والغناء".











