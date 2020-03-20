"الهجرة" تكشف تفاصيل إنقاذ 1800 طالب عالقين على الحدود السودنية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة الهجرة، إن الدولة تبذل الكثير من الجهد لحل أزمات المصريين العالقين في الخارج.





وأضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى مع الإعلامي وائل الأبراشي، أن هناك الكثير من الاستغاثات الخاصة بالطلبة المصريين الذين يدرسون في السودان، وبعض الراغبين في العودة إلى مصر بعد انتشار فيروس كورونا، وتم نقل عدد كبير من المصريين بعد فتح المعبر، وهناك تقريبا 1800 طالب في الخرطوم، توجهوا إلى السفارة المصرية هناك، وسجلوا أسمائهم وبياناتهم كاملة لتسهيل عملية انتقالهم.





وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنها تواصلت مع المسؤولين لتوفير 30 حافلة لنقل الطلاب من المعبر في الحدود المصرية السودانية، استعدادا لنقلهم إلى أقرب مكان يمكن من خلاله أن يصلوا إلى منازلهم، وهناك تنسيق كامل مع الجهات المعنية، وتوقيتات "الأتوبيسات" والوجبات التي يمكن تقديمها للطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة من أجل الكشف على هؤلاء الطلاب للتأكد من خلوهم من أي أمراض وخاصة مع انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.





وأوضحت، أنه تم التواصل مع أولياء أمور هؤلاء الطلاب وتم طمأنتهم بشأن أبنائهم، وتم مراعاة كافة الظروف التي توفر لهم الوصول بسلامة إلى بيوتهم، كما أن التحاليل الخاصة بفيروس كورونا يتم إجراءها أثناء تواجدهم على الحدود.





وأجرت وزارة الصحة والسكان، الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



