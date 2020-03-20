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نجوم كرة القدم يواجهون فيروس كورونا بـ"تحدي المناديل".. تعرف على أبرز المشاركين

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:11 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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شارك العديد من نجوم كرة القدم في مصر وجميع دول العالم في "تحدي المنديل" المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الحالية، لتشجيع الجماهير على البقاء في المنازل للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد covid-19 والذي سجل الآلاف من الإصابات والوفيات في فترة زمنية قصيرة.


وكانت العديد من دول العالم أعلنت تجميد الأنشطة الرياضية والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية منها انجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكذلك الدول العربية أبرزها مصر والسعودية والمغرب وتونس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.


وانتهز العديد من نجوم الساحرة المستديرة توقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، وشاركوا في حملة "تحدي المنديل" لمحاولة تشجيع الجماهير على البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.


ويتمثل التحدي في استعراض كل لاعب مهارته في اللعب بلفافة المناديل بدلا من الكرة، ومحاولة إبقائها أطول فترة ممكنة، مع تنويع طريقة الاستعراض سواء بالرجل أو بالرأس وتجنب استخدام اليد، وفي نهاية التحدي يدعو لاعبين آخرين للمشاركة في التحدي لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل.


وشارك عدد كبير من نجوم الكرة المصرية في تحدي استعراض المهارات بـ"المناديل"، أبرزهم، نجوم الأهلي حسين الشحات وأحمد الشيخ، ومؤمن زكريا، وعلي معلول، و محمد مجدي أفشة، وإكرامي، ورمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم كهربا، والسنغالي أليو بادجي، وأحمد فتحي، وجيرالدو، وعمرو السولية.


كما شارك في تحدي المنديل من نجوم الدوري المصري كل من، فرجاني ساسي نجم الزمالك، ومحمد إبراهيم لاعب المقاصة، وأحمد كوكا مهاجم أولمبياكوس بالإضافة لحازم إمام نجم الزمالك السابق، وحسام غالي وسيد معوض ثنائي الأهلي، بينما خاض محمد فضل نجم الأهلي السابق التحدي باستخدام هاتفه المحمول.


شارك بعض نجوم الكرة العالمية في "تحدي المنديل" لمواجهة فيروس كورونا، أبرزهم نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي وزميله أرتورو فيدال، بالإضافة لقائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وزميله ماركو أسينسو، ونجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، وسيسك فابريجاس، وجواو فيليكس.


كما شارك في التحدي ايضًا الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، ونجم الكرة الإيطالية السابق فرانشيسكو توتي، ونجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، بالإضافة لنجم الكرة البرازيلية السابق روبرتو كارلوس، والبرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي.


وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلي 244799 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس المستجد 10030 شخص، بينما تعافي من المرض 87407 شخص.
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