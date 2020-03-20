كوتينيو يساهم في عودة نيمار إلى برشلونة







أظهر نادي برشلونة الإسباني رغبة كبيرة في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





كوتينيو يساعد في عودة نيمار إلى البارسا



وحسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية الألمانية فإن البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم نادي برشلونة والمعار إلى صفوف نادي بايرن ميونخ سيساهم في عودة نيمار من جديد إلى البارسا.





وأكدت التقارير أن نادي بايرن ميونخ لا ينوي شراء عقد كوتينيو بشكل نهائي من نادي برشلونة عقب انتهاء إعارته مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.





برشلونة يفكر في استغلال كوتينيو في صفقة نيمار



وأشارت التقارير إلى أن عودة كوتينيو إلى صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم تعتبر أنباء سعيدة للفريق فذلك سيساعدهم على ضم نيمار في الصيف.





وكشفت الصحيفة أن نادي برشلونة يعلم أن إدارة باريس سان جيرمان ستطلب مبلغ مالي ضخم للموافقة على رحيل نيمار عن الفريق لذلك تفكر إدارة البارسا في تقديم مبلغ مالي بالاضافه إلى بعض لاعبو الفريق من بينهم كوتينيو لمحاولة إنهاء الصفقة.