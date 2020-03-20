Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير التموين لـ المواطنين: "الخير كتير متقلقوش" (فيديو)

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:57 ص
Advertisements
علي المصيلحي
علي المصيلحي
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاحتياطي من الأرز في مصر حاليا أكثر من الاستهلاك بكثير، مطمئنا المصريين:"الخير كتير متقلقوش".

وأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الوزارة نجحت في إلغاء 10 ملايين بطاقة وهمية، لافتا إلى أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي.

وتابع وزير التموين: "هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر، وهذا معدل لم أراه من قبل، فضلا عن وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر".

وأكد أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية المخزون الاحتياطي الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 11 ساعة

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم يرد على الجدل بشأن استمرار تأجيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

وزير التموين يكشف حقيقية انتقال "كورونا" من خلال السلع

وزير التموين: منعنا استيراد اللحوم الحية من السودان لهذا السبب

وزير التموين: محصول الفول المصري أصيب بفيروس مشابه لـ"الكورونا"

وزير التموين: مصر تنتج يوميًا 270 مليون رغيف

عاجل | وزير التموين: هكذا ستصل السلع للمواطنين حال تفشي كورنا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

01:11 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

02:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status