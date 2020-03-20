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وزير التموين لـ المواطنين: "الخير كتير متقلقوش" (فيديو)
الجمعة 20/مارس/2020 - 03:57 ص
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مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المخزون الاحتياطي من الأرز في مصر حاليا أكثر من الاستهلاك بكثير، مطمئنا المصريين:"الخير كتير متقلقوش".
وأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة "القناة الأولي" المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن الوزارة نجحت في إلغاء 10 ملايين بطاقة وهمية، لافتا إلى أن احتياطي مصر من الزيوت في أعلى معدل على الإطلاق، ويكفي 4.7 أشهر كمخزون استراتيجي.
وتابع وزير التموين: "هذه هى السعة القصوى التي من الممكن الوصول لها في تخزين الزيوت في مصر، وهذا معدل لم أراه من قبل، فضلا عن وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر".
وأكد أنه مهما حدث فى أزمة كورونا فإن الغذاء والدواء آمنان، والاحتياط الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 4 أشهر، مطالبا المواطنين بالإبلاغ عن نقص السلع من الأسواق من خلال تليفون رقم 19588.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.
وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.
وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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