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مفاجأة.. الاتفاق السعودي يحسم موقفه من شراء عقد أزارو بشكل نهائي

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:55 ص
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أزارو
أزارو
حسام مجدي
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حسم نادي الاتفاق السعودي موقفه النهائي من شراء عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار من صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

انضمام وليد أزارو إلى نادي الاتفاق

وكان وليد أزارو قد انضم لصفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع عدم وجود بند بأحقية الشراء قادما من صفوف النادي الأهلي.

الاتفاق يقرر شراء عقد أزارو بشكل نهائي

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الاتفاق السعودي يرغب في شراء عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار من صفوف النادي الأهلي بشكل نهائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الاتفاق سيبدأ خلال الساعات القليلة القادمة التفاوض مع النادي الأهلي لضم أزارو بشكل نهائي بسبب المستوى الذي ظهر به وتألقه مع الفريق السعودي.

مشاركات وليد أزارو مع نادي الاتفاق هذا الموسم

وقد شارك وليد أزارو في 7 مباريات حتى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم منذ انضمامه للنادي خلال بطولة الدوري السعودي الممتاز وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.
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