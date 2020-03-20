"خليك بالبيت".. دوللي شاهين تدشن حملة للوقاية من فيروس "كورونا"





أطلقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين حملة "خليك في البيت" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”





وقالت شاهين: "بليز خليك في البيت بليز لا تظهر الا بالضرورة القصوي كرمال صحتك واذا لو مش صحتك كرمال اهلك علتك اولادك اللي اكيد بتحبهم وبتخاف عليهم كورونا فيروس ما له علاج لأسف وممكن لم يوجد له علاج هذا الشئ مسئوليتنا احنا اننا نحافظ علي حالنا وعلي عيلتنا علي صحتنا وصحة عليتنا".





"اتعامل مع الناس انهم كلهم مصابين وعامل الناس علي اساس ان انت كمان مصاب لتحافظ علي نفسك وتحافظ علي الاخرين بليز خليك بالبيت واستعملوا كل الوسأل الوقائية الازمة بليز خليك بالبيت الله يحميكم".







وتواصل دوللي شاهين تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد "عيد جواز" والذي من المقرر طرحه بجميع دور العرض.











