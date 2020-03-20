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راكيتيتش يحسم مستقبله مع برشلونة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:43 ص
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راكيتيتش
راكيتيتش
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم خط وسط برشلونة حسم بشكل كبير وجهته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن راكيتيتش وضع نهاية لمسيرته مع برشلونة وأولويته هي العودة لفريقه السابق أشبيلية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لن يكون أمامه خيار سوى القبول بقرار لاعبه ومحاولة تحقيق أقصى استفادة من بيعه.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة تواصل بالفعل مع وكلاء راكتيتيش لإيجاد حل لمستقبله، حيث مازال يتبقى موسم واحد على نهاية عقده ولا يوجد إمكانية لتجديده في يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة راضية تمامًا عما قدمه راكيتيتش في السنوات الماضية، حيث فضل النجم الكرواتي الاستمرار مع برشلونة على الرغم من تلقيه أكثر من عرض ضخم في المواسم الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كلا من برشلونة وأشبيلية تواصلا معًا لكن المفاوضات مازالت في مرحلة مبكرة جدًا وينتظر النادي الأندلسي أن يُحدد برشلونة سعرًا لراكيتيتش ومن المتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش انضم إلى صفوف برشلونة قبل 6 مواسم مقابل 20 مليون يورو وحقق عددا كبيرًا من الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إشبيلية مقتنع بشكل كبير بإمكانيات النجم الكرواتي ويعتقدون أنه قادر على الاستمرار في تقديم آداء قوي في السنوات المقبلة بالإضافة إلى ارتباطه بعلاقة مميزة مع الجماهير الأندلسية وحبه للمدينة والنادي.
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