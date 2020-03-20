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عاجل.. فيروس"كورونا" يجبر رامز جلال على تصوير أكثر من حلقة ببرنامج المقالب الجديد دفعة واحدة

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:21 ص
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بوابة الفجر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباءًا عن تكثيف الفنان رامز جلال ساعات تصوير برنامج المقالب المرتقب "رامز مجنون رسمي" خلال الفترة الماضية.

وقام جلال، بتصوير أكثر من حلقة في اليوم الواحد بعد أن قرر تصوير البرنامج بالكامل في دبي بدلًا من الفلبين نظرًا لانتشار فيروس كورونا. 

ومن المقرر أن تعلن شبكة MBC عن تفاصيل البرنامج خلال النصف الثاني من شهر أبريل لبدء حملة الدعاية الرسمية للبرنامج استعدادا لعرضه في شهر رمضان.

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