رايولا يكشف وضع بوجبا وهالاند

كشف الإيطالي مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير عن الوضع الحالي للفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد والنرويجي إيرلينيج هالاند نجم هجوم بروسيا دورتموند.





وقال رايولا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بوجبا يمر بوقت صعب ولكن دعونا نتحدث بوضوح لأن حساسيتهم مفرطة في إنجلترا".



وأضاف: "بوجبا يركز على إنهاء الموسم بشكل رائع مع مانشستر يونايتد ويرغب في العودة للفريق لا سيما وأنهم يستطيعون التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا".



وتابع:"لا يمكن توقع ما سيحدث في المستقبل، حيث إننا لا نعرف ذلك اليوم، والآن الأهم هو التركيز مع النادي والفريق ثم سنرى الوضع وما يمكن أن يحدث".



وأردف قائلاً:"كان هناك اهتمام كبير ببول بوجبا من بعض الأندية ولكن الاتفاق لم يكن ممكنًا في الموسم الماضي".



واختتم رايولا تصريحاته قائلاً:"هالاند جوهرة مهمة للغاية ومن الجيد رؤيته يلعب ويتطور في كل مباراة، لم يتوقع أحد مدى انسجامه في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مع فريق مثل بروسيا دورتموند".



وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.



وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.



وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.



وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.