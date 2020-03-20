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عروض فنية ومسرحيات نادرةأون لاين" إهداء من وزارة الثقافة للجمهور

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بث المواد الثقافية والفنية التى تمثل كنوز ارشيف الابداع الوطنى والمعرفى التراثى والمعاصر والمتواجدة بمكتبات وارشيف قطاعات الوزارة على قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها من خلال مبادرة جديدة تحمل عنوان " الثقافة بين ايديك ".

قالت عبد الدايم ان مباردة الثقافة بين ايديك تاتى كاحد الحلول البديلة لتقديم الوان الابداع الجاد للجمهور فى ظل تعليق الانشطة الفكرية والفنية نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتمثل اهداء لابناء الوطن ودعوة للالتزام بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة حفاظا علي الصحة العامة جراء تداعيات كرونا.

وأشارت الي انها خدمة ثقافية مجانية تهدف الى تيسير الحصول على جرعة فكرية وفنية ومعرفية من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة ، كما تتيح للعالم الاطلاع على المحتوى الابداعى المصرى ومتابعة الحراك الثقافى فى المجتمع من خلال شبكة الانترنت وتمثل احد خطوات التحول الرقمى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه، وتابعت انه جارى وضع اللمسات النهائية لبرنامج البث المقرر انطلاقه الاسبوع المقبل.

ولفت إلى أن مكتبات وزارة الثقافة تضم مجموعة ضخمة ونادرة من الانشطة والفعاليات التى تشكل جزء هام من ملامح الهوية وتم انتقاء مواد منها لعرضها اليكترونيا  ومنها اعمال نادرة تعرض لأول مرة وتبرز خلالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة المصرية وتتنوع بين عروض مسرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - اين اشباحى بالاضافة الى نخبة من اهم اعمال البيت الفنى للمسرح لكبار النجوم ، حفلات من مهرجانات الموسيقى العربية بمختلف دوراته - الموسيقار عمر خيرت - فرقة لي بتى شاه وباليهات الليلة الكبيرة - كسارة البندق - زوربا - كارمن بحيرة البجع وحفلات مركز تنمية المواهب ، الى جانب كوكبة من الافلام القصيرة والوثائقية والكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف قطاعات الوزارة ، واوضحت أن الثقافة المصرية تواصل اداء دورها فى نشر الوعى بمختلف صوره وتقديم الوان ابداعية مميزة الى جانب ازكاء روح التفاؤل والامل وزيادة الحصيلة المعرفية والثقافية بين جموع المواطنين خاصة الشباب والاسرة المصرية.

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