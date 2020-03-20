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محافظ بني سويف يكشف تفاصيل إطلاق قناة تعليمية عبر "يوتيوب"

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:35 ص
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محمد هاني غنيم
محمد هاني غنيم
مروة عبدالعزيز
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كشف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تفاصيل إنشاء قناة تعليمية تبث من مديرية المحافظة على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

وقال "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" الذي يعرض عبر فضائية "اكستر نيوز"، الخميس، إن القناة تبث عبر "اليوتيوب" و"فيسبوك"، والهدف منها محاولة استفادة الطلاب من وقت تعليق الدراسة، وشرح المناهج عن طريق المدرسين الأوائل.

وتابع محافظ بني سويف: "بدأنا التجربة بالفعل، والتي كنا بدأنها من قبل لمواجهة الدروس الخصوصية ولكن أزمة كورونا جعلتنا نستطيع تحويل المحنة إلى منحة، وتم تفعيل القناة اليوم، وسيتم بث الدروس من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي".

وأجرت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية

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