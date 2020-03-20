بغلق المطاعم والمقاهي والنوادي.. كيف حاربت المحافظات فيروس كورونا

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية " المولات التجارية" وما يماثلها من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا بجميع أنحاء الجمهورية حتى 31 مارس 2020، فقد أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن بدء جميع المحافظات تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأكد "شعراوي"، على جميع القيادات المحلية بضرورة متابعة تنفيذ القرار الصادر في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بكل حسم مع المخالفين،موضحًا أن المحافظات تتخذ كافة الإجراءات الإحترازية والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من أماكن تجمعات المواطنين لكونها تمثل خطورة بالغة حيث تلعب دورًا في انتقال الفيروس وتفشي العدوى.





كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة التنسيق مع غرفة عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إعداد تقارير أولًا بأول بجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة ومتابعة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن.





وأوضح شعراوي أن وزارة التنمية المحلية تواصل متابعتها لجهود المحافظات في تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم و"الكافيهات" والمقاهي وغلقها في مواعيد محددة التي أعلنها رئيس الوزراء، إلى جانب غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية وأيضًا غلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.





وفيما يتعلق بأصحاب الهمم فإنه في ضوء تنفيذ جهود الدولة للاهتمام بهم أكد وزير التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع كل المحافظات والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتوزيع مطبوعات توعوية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، لإتاحة المعلومات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد لهذه الفئة لإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.





-خدمة صوتك مسموع لتلقي الشكاوي

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية أن الحملات حاليًا في الشوارع وأن الدولة تضرب بيد من حديد على يد المخالفين للقرار لافتًا إلى أن الدولة خصصت خدمة صوتك مسموع لتلقي الشكاوي من إقامة الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية والمولات والمقاهي وخصصت رقم واتس آب لتلقي الشكاوي وهو 01150606783.





وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية أنه في حالة تقديم المقاهي لـ"الشيشة" في غير أوقات الغلق سيتم التعامل معها فورًا.





- تشميع قاعات أفراح بمحافظة الشرقية لمخالفتها القرارات الاحترازية:

وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تم شن عدة حملات على قاعات الأفراح وتم إتخاذ إجراءات تجاه الشخص الذي يستأجر القاعة في مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية.





-متابعة تنفيذ قرار إغلاق المطاعم والمقاهي بالمنيا:

حيث قام رؤساء المجالس المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا بجولات ليلية للاطمئنان على تنفيذ القرار الصادر بإغلاق المقاهي والمطاعم، ودعت الوحدة المحلية بسمالوط الجميع بأن يلتزموا بقرارات الدولة تغليبًا للمصلحة العامة حيث يتعرض المخالف لتلك القرارات للمسائلة القانونية.





كما قامت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذا لقرار محافظ المنيا بغلق المقاهي والمطاعم فى السابعة مساءا، حيث قام هاني محمود رئيس مجلس قروى نزلة البدرمان التابع لمركز ديرمواس، بمتابعة الالتزام بتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين.





وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد كلف رؤساء المراكز التسع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة غلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا، وذلك ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19 ". "





- تشميع مطعم بمحافظة الجيزة لمخالفته قرار الغلق: