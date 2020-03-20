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مفاجأة.. طبيب مناعة يكشف سر نجاح الصين في مواجهة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:22 ص
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الصينيون
الصينيون
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: إن الشائعات تعتبر أكثر خطورة من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات مهمة جدًا لمكافحة فيروس كورونا، ما انعكس على قلة عدد المصابين.

وشدد "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، ألمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء أمس الخميس، على ضرورة أن يقف الجميع صفًا واحدًا، خاصة وأن الخطر يواجه الجميع.

ولفت إلى أن منطقة ووهان بالصين، احتفلت بالأمس، بعدم وجود أي أصابات لمدة أسبوع، وستبدأ خلال الفترة المقبلة توزيع خبرتها في مواجهة هذا الفيروس إلى العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن الصين واجهت فيروس كورونا من خلال الغذاء الصحي، ورفع المناعة، والتهوية الجيدة، والبعد عن التدخين، ومقاومة الشائعات، معقبًا: "رفع المناعة هو السر لمواجهة فيروس كورونا"

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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