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الله الله يا موسكي.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:02 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
كـسـاب أحـمـد
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وعدم الخروج من المنزل بقدر الإمكان، قائلاً: "محدش ينزل من البيت، اقعدوا في بيتكم، قعدتك في البيت بتنجيك، لو قعدت في بيتك مش هتحتاج علاج أو خلافه".

وانتقد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى ا لبلد"، مساء الخميس، عدم التزام المحلات في شارع الموسكى بالإغلاق الساعة السابعة مساءً، قائلا: "الله الله على الموسكي الساعة السابعة، منتهى الالتزام والانضباط، يا جماعة".

ولفت إلى أن الازدحام في الشارع، من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الفيروس بين المواطنين، معقبًا: "لو شخص واحد مصاب بالفيروس، هينقل العدوى لكل الناس، في ناس فاكرة إن الموضوع لحد دلوقتي مش جد".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأورد أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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