Advertisements
أفشة: الأهلي "نعمة" ومن لا يستغلها "مخطئ"
الجمعة 20/مارس/2020 - 01:02 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أنه لم يحصل على مقابل مادي في الأهلي مثلما حصل في بيراميدز.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أحصل على مقابل مادي في الأهلي مثل بيراميدز، فهناك أمور أهم بكثير".
وتابع :"لولا الأهلي لن انضم لمنتخب مصر ولن أحصل على الشهرة، أنا في نعمة ومن لا يستغلها سيكون مخطئ".
وزاد :"والدي أول من هنأني عقب التوقيع للأهلي، وعقب ذهابي للمنزل قمت بذبح ووجدت احتفال في بلدتي والجميع كان سعيد للغاية".
وأتم :"أحب الكابتن محمود الخطيب وفي أول مقابلة لي تمنى لي التوفيق وكنت سعيد للغاية".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أحصل على مقابل مادي في الأهلي مثل بيراميدز، فهناك أمور أهم بكثير".
وتابع :"لولا الأهلي لن انضم لمنتخب مصر ولن أحصل على الشهرة، أنا في نعمة ومن لا يستغلها سيكون مخطئ".
وزاد :"والدي أول من هنأني عقب التوقيع للأهلي، وعقب ذهابي للمنزل قمت بذبح ووجدت احتفال في بلدتي والجميع كان سعيد للغاية".
وأتم :"أحب الكابتن محمود الخطيب وفي أول مقابلة لي تمنى لي التوفيق وكنت سعيد للغاية".
Advertisements