أفشة: الأهلي "نعمة" ومن لا يستغلها "مخطئ"

أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أنه لم يحصل على مقابل مادي في الأهلي مثلما حصل في بيراميدز.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أحصل على مقابل مادي في الأهلي مثل بيراميدز، فهناك أمور أهم بكثير".



وتابع :"لولا الأهلي لن انضم لمنتخب مصر ولن أحصل على الشهرة، أنا في نعمة ومن لا يستغلها سيكون مخطئ".



وزاد :"والدي أول من هنأني عقب التوقيع للأهلي، وعقب ذهابي للمنزل قمت بذبح ووجدت احتفال في بلدتي والجميع كان سعيد للغاية".



وأتم :"أحب الكابتن محمود الخطيب وفي أول مقابلة لي تمنى لي التوفيق وكنت سعيد للغاية".

