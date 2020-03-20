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أفشة: الأهلي "نعمة" ومن لا يستغلها "مخطئ"

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:02 ص
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قفشة
قفشة
علي نبوي
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أكد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي أنه لم يحصل على مقابل مادي في الأهلي مثلما حصل في بيراميدز.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أحصل على مقابل مادي في الأهلي مثل بيراميدز، فهناك أمور أهم بكثير".

وتابع :"لولا الأهلي لن انضم لمنتخب مصر ولن أحصل على الشهرة، أنا في نعمة ومن لا يستغلها سيكون مخطئ".

وزاد :"والدي أول من هنأني عقب التوقيع للأهلي، وعقب ذهابي للمنزل قمت بذبح ووجدت احتفال في بلدتي والجميع كان سعيد للغاية".

وأتم :"أحب الكابتن محمود الخطيب وفي أول مقابلة لي تمنى لي التوفيق وكنت سعيد للغاية".
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