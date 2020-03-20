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نجم الأهلي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر بمركزه والسولية "مش واخد حقه"

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:55 ص
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السعيد
السعيد
علي نبوي
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أشاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، بعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وعمرو السولية زميله في الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر في مركز صانع الألعاب وعندما أشارك بجواره ستلعب كرة سهلة".

وأضاف :"من الشخصيات التي أحترمها وحرص على التواصل معي قبل مواجهة صن دوانز وأكد لي على عبور هذه المواجهة فهو مثل أخي الكبير".

وتابع :"زعلت أنني لم ألعب على عبد الله السعيد في بيراميدز ولكني حزنت لأنني كنت أرى أنني أستحق اللعب".

وأشار :"عمرو السولية أكثر لاعب في الأهلي لا يحصل على حقه، فهو من أكثر اللاعبين الذين يبذلون مجهود في الملعب،وأفضل جدا اللعب بجواره".
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