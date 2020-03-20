نجم الأهلي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر بمركزه والسولية "مش واخد حقه"

أشاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، بعبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وعمرو السولية زميله في الفريق الأحمر.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر في مركز صانع الألعاب وعندما أشارك بجواره ستلعب كرة سهلة".



وأضاف :"من الشخصيات التي أحترمها وحرص على التواصل معي قبل مواجهة صن دوانز وأكد لي على عبور هذه المواجهة فهو مثل أخي الكبير".



وتابع :"زعلت أنني لم ألعب على عبد الله السعيد في بيراميدز ولكني حزنت لأنني كنت أرى أنني أستحق اللعب".



وأشار :"عمرو السولية أكثر لاعب في الأهلي لا يحصل على حقه، فهو من أكثر اللاعبين الذين يبذلون مجهود في الملعب،وأفضل جدا اللعب بجواره".