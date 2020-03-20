Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:31 ص
Advertisements
وزارة الصحة
وزارة الصحة
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت وزارة الصحة، إن الأسر التي عزلها صحيا في بلقاس لم يجر لها تحليل فيروس كورونا، لعدم ظهور أي أعراض إصابة عليهم.

وأَشارت الوزارة في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لن يتم إجراء تحليل فيروس كورونا إلا للحالات التي يظهر عليها أعراض.

وأضافت وزارة الصحة، أن المحافظة التي يظهر بها مخالطين لحالات إيجابية، فإنهم يوصون بالعزل الذاتي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية أخبار مصر

أخبار تهمك

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم يرد على الجدل بشأن استمرار تأجيل الدراسة

منذ حوالي 4 ساعات

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 10 ساعات

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ 43 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الصحة" تكشف عن أسباب تزايد حالات الإصابة بكورونا

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

متخصص في علم الفيروسات: متوقع أن تخف حدة كورونا في الصيف

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

نائب رئيس جامعة قناة السويس: إجراء العزل الطبي في حالة سفر وعودة الطلاب الوافدين بالجامعة

مصطفى بكري: بعض الدول تحسد مصر بسبب إدارتها الجيدة لأزمة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:31 ص

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

01:11 ص

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

02:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status