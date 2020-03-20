"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

قالت وزارة الصحة، إن الأسر التي عزلها صحيا في بلقاس لم يجر لها تحليل فيروس كورونا، لعدم ظهور أي أعراض إصابة عليهم.





وأَشارت الوزارة في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه لن يتم إجراء تحليل فيروس كورونا إلا للحالات التي يظهر عليها أعراض.





وأضافت وزارة الصحة، أن المحافظة التي يظهر بها مخالطين لحالات إيجابية، فإنهم يوصون بالعزل الذاتي.



