دير الأنبا بولا يغلق أبوابه نهائيًا أمام الزوار بسبب "كورونا"

قرر مجمع دير الأنبا بولا أول السواح، للأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، غلق أبوابه أمام الزوار وحتى أسر الرهبان.





جاء ذلك خلال بيان أصدره الأنبا دانيال، رئيس الدير، أمس الخميس، احترام الإجراءات التي أمرت بها الدولة والتعاون معها.





وقال رئيس الدير إن القرار جاء لهدف منع التجمعات وتقليل إمكانيات إنتشار وباء فيروس كورونا، مضيفًا: مُصلين من أجل سلامة بلادنا، وشعبنا، وأن تمر بسلام وصحة للجميع؛ وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ألقى، مساء أمس الأربعاء، عظته الإسبوعية من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بدون حضور شعب.





ويأتي قرار تعليق اجتماع الأربعاء في إطار قرار الكنيسة بتعليق كافة الاجتماعات الكنسية لمدة أسبوعين للمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا.





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميًا أعلنت فيه عن تضامنها مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.





وتابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...الخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.



