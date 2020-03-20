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"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:31 ص
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وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كـسـاب أحـمـد
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قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن غلق المساجد يعتبر أمرًا سياسيًا وأمنيًا، وهذا القرار عندما تكون هناك ضرورة سيتخذ في وقته، ولكن اليوم ستعقد صلاة الجمعة، معقبًا: "كل واحد عليه أن يذهب لصلاة الجماعة بالكمامة، وأن يطهر يده، وأن يذهب للمسجد متوضئًا، ولا يمكث طويلًا في المسجد، وأن يتم التباعد بين الصفوف".

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الخميس، أن كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والمزمنة، ومن لديه شبه برد أو زكام، عليه أن يجلس في البيت ولا يذهب للصلاة في المسجد، معقبًا: " شروط إقامة الفريضة هو الأمن من الخوف، فإذا شعر المسلم أنه سيهلك إذا ذهب إلى الحج على سبيل المثال فعليه عدم إقامة الفريضة".

ولفت إلى أن عنوان خطبة اليوم: "الأسباب الظاهرة والباطنة.. وطاعة ولي الأمر"، وسيتم رفع شعر:"لا للمصافحة في المساجد" في خطبة الجمعة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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مصر كورونا طاعة ولي الأمر صلاه الجمعه صحة عالمية الاجراءات الوقائية

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