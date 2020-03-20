"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن غلق المساجد يعتبر أمرًا سياسيًا وأمنيًا، وهذا القرار عندما تكون هناك ضرورة سيتخذ في وقته، ولكن اليوم ستعقد صلاة الجمعة، معقبًا: "كل واحد عليه أن يذهب لصلاة الجماعة بالكمامة، وأن يطهر يده، وأن يذهب للمسجد متوضئًا، ولا يمكث طويلًا في المسجد، وأن يتم التباعد بين الصفوف".





وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الخميس، أن كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة والمزمنة، ومن لديه شبه برد أو زكام، عليه أن يجلس في البيت ولا يذهب للصلاة في المسجد، معقبًا: " شروط إقامة الفريضة هو الأمن من الخوف، فإذا شعر المسلم أنه سيهلك إذا ذهب إلى الحج على سبيل المثال فعليه عدم إقامة الفريضة".





ولفت إلى أن عنوان خطبة اليوم: "الأسباب الظاهرة والباطنة.. وطاعة ولي الأمر"، وسيتم رفع شعر:"لا للمصافحة في المساجد" في خطبة الجمعة.



