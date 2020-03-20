أفشة يحكي تفاصيل وعد عبد الحفيظ له قبل الانضمام للأهلي

كشف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، كواليس حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر معه قبل انتقاله للنادي ووعده له بالانضمام.



وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية :"كابتن سيد عبد الحفيظ تحدث معي في أكثر من مرة وأكد لي بأنه معجب لي وسأنضم للنادي الأهلي مستقبلا".



وأضاف خلال تواجدي في بيراميدز الموسم الماضي قال لي استمر وإن شاء الله ستكون معنا".



وأتم :"فعلت كل شئ من أجل الانتقال للنادي الأهلي وبالفعل تحقق ذلك".