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معلومات لا تعرفها عن حمادة هلال في عيد ميلاده

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم
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يحتفل الوسط الفني اليوم بعيد ميلاد الفنان "حمادة هلال"، الذي بدأ مسيرته في مجال الغناء بالأفراح والمناسبات لجمال صوته وتميزه ثم خاض في المجال الفني أيضا وقدم العديد من الأعمال واستطاع أن يكسب قلوب الملايين.

ويعرض  "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياته.

1- ولد في فاقوس بمحافظة الشرقية يوم 20 مارس عام 1980م.

2- يبلغ الأربعون عاما من عمره.

3- ينتمي لمواليد برج "الحوت"، الذي يحمل صفات القلب الطيب وخفة الدم.

4- تخرج من كلية السياحة والفنادق.

5- قدم العديد من الألبومات الغنائية منها دار الزمان، دموع، بخاف، عيال حبيبة، متقولهاش، عيش باشا، واحشني، بخاف، الأيام.

6- قدم عدة أغاني منفردة منها أرض السلام، تيجي منك، شاطر، حب عمري، أنا خايف، يرضيك، مبروك علينا، جوانا حاجات، اسألوني، عشلك يومين، تعالالي، الفار السندق، حماتي بتحبني، يا عيني على الأخوات، تشرب ايه.

7- شارك في العديد من الأفلام منها العيال هربت، حماتي بتحبني، شنطة حمزة، فين قلبي، الحب كدة، عيال حبيبة، حلم العمر، مستر أند مسز عويس، ديدو.

8- قدم عدة مسلسلات منها طاقة القدر، بدارة، قانون عمر، ولي العهد، ابن اصول.

9- قدم مسلسل إذاعي "علشان خاطر مصر" في عام 2010م.

10- متزوج من الفلسطينية "أسماء سميح" من عام 2009م.

11- لديه ولد يدعى "يوسف"، وبنت تدعى "راما".



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