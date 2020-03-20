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أفشة: فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي
الجمعة 20/مارس/2020 - 12:30 ص
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علي نبوي
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روى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، عن تفاصيل توهجه كرويا وتألقه منذ انتقاله للرجاء المطروحي وحتى الانضمام للأهلي.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي، وأعادتني لمكان أخر في إنبي، ولولاها لعدت إلى قطاع الناشئين في النادي البترولي".
وتابع :"الخروج على سبيل الإعارة ليست نهاية العالم، ولكن لا بد أن يشارك اللاعب خلال فترة إعارته وإلا لا يتم إعارته".
وواصل :"تردد إسم اللاعب من خلال مشاركته هو أمر هام للغاية، ووجود لاعب في أي ناد أخر غير الأهلي والزمالك لن يسمع عنه أحد".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي، وأعادتني لمكان أخر في إنبي، ولولاها لعدت إلى قطاع الناشئين في النادي البترولي".
وتابع :"الخروج على سبيل الإعارة ليست نهاية العالم، ولكن لا بد أن يشارك اللاعب خلال فترة إعارته وإلا لا يتم إعارته".
وواصل :"تردد إسم اللاعب من خلال مشاركته هو أمر هام للغاية، ووجود لاعب في أي ناد أخر غير الأهلي والزمالك لن يسمع عنه أحد".
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