أفشة: فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي

روى محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، عن تفاصيل توهجه كرويا وتألقه منذ انتقاله للرجاء المطروحي وحتى الانضمام للأهلي.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"فترة الرجاء المطروحي صنعت الفارق معي، وأعادتني لمكان أخر في إنبي، ولولاها لعدت إلى قطاع الناشئين في النادي البترولي".



وتابع :"الخروج على سبيل الإعارة ليست نهاية العالم، ولكن لا بد أن يشارك اللاعب خلال فترة إعارته وإلا لا يتم إعارته".



وواصل :"تردد إسم اللاعب من خلال مشاركته هو أمر هام للغاية، ووجود لاعب في أي ناد أخر غير الأهلي والزمالك لن يسمع عنه أحد".

