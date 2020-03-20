مانشستر يونايتد يقترب من خطف نجم أرسنال









كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، اقترب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.





وكانت هناك العديد من التقارير قد أكدت خلال الفترة الماضية، عن اقتراب رحيل أوباميانج عن أرسنال في الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أرسنال أصبح قريب من عدم توقيع عقد جديد مع أوباميانج، وسيرحل عن الجانرز خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الصحيفة، أن أوباميانج أصبح مراقب من كل من مانشستر يونايتد وبرشلونة، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.