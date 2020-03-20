الطالع الفلكي الجُمعَة 20/3/2020..بِدَايَة جَدِيدَة!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 11 برمهات قبطى ، 20 آذار رُومى، 26 رَجَب ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-واحدة مِتْجَوّزَة وجُوزها مات إتجوّزت بَدَلْ فَاقِد ،فيها إيه؟ (فؤاد المُهندس من فيلم عريس بنت الوزير-1970)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**(الشمس تنتقل للحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من برج الحُوت لتدخل برج الحَمَلْ فى الخامسة و50 دقيقة فجراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للثّور فى الرّابعة و45 دقيقة عصر 19 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ.(تنتقل للثّور فى 19 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 11 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الثّور.(تنتقل للجَوْزَاء فى 3 أبريل)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 30 مارس)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)

الحَمَل برج علوّ وشرف وقوّة الشمس، تبدأ الشمس فيه بزيادة ساعات ظهورها من جديد بعد رحلتها الشاقة فى الأبراج الجنوبية طوال الستة أشهر الماضية ، وقت نبدأ فيه بالرغبة فى إثبات ذواتنا/الشمس وأننا مُتمّيزون عن غيرنا، وقت للحركة والتنفيذ الملموس لأعمالك فبرودة الشتاء قد إنتهت وطاقة الشباب تولد مع الشمس بوجودها فى برج بزوغ آزَار تمّوز بعد إقامته فى الشتاء تحت الأرض، بالتوازى مع الزهور فأنت قادر بمشيئة الله تَعَالى على شق الأرض لتطل برأسك لتقول للجميع أنك زهرة جميلة مفيد لنفسك ولغيرك ،مشروع جديد أو وظيفة جديدة أو زيجة جديدة تعوّض معها فترة فائتة من المُعاناة ،وقت تستعيد فيه شبابك وترتدى ملابسك الجديدة وتظهر بنيولوك وكأنك وُلدت من جديد لتطوى صفحة الشتاء الفائت بخيرها وشرّها،مظهر الصحّة والمتانة والحزم، الثقة بالنفس والشعور بالقوة هى ما تُمطرك به الشمس بإقامتها ببيت قوّتها وعلوّها برج الحَمَل ، بمشيئة الله تَعَالى.





من وجهة نظر سلبيّة فآفة بُرج الحَمَلْ الإستهتار بالغير وكسرالقوانين بسبب الإنغماس فى الأنا،هذا ما يفعله طفل صغير/الحَمَلْ يرغب فى الإفلات من يد أمّه كاسراً لقوانين المرورغيرعابئ بسيارة مُسرعة ، أنانيّة برغبته إمتلاك لعبة وحده فقط غيرعابئ برغبة أطفال آخرين فى السعادة مثله،رفع صوت المُوسيقى غير عابئ بمريض يتألم أو أبّ لأسرة نائم أو تلميذ يدرس،التباهى بالأناقة أمام شخص محروم ،الإستمتاع بسرعة سيارتك دون إكتراث لأرواح الناس،إنطلاقة الربيع لا يجب أن تتوازى مع إنطلاقة متهوّرة لسيارتك و شعورك بالشباب لاينبغى أن يكون على حساب غيرك، لذلك كان الميزان 180 درجة فى مُواجهة الحمل ليُذكّرك بالكفّة الأخرى لغيرك وهذا سبب أن برج الميزان ضَعْف الشمس حيث تتقلّص رغباتك/ الأنا/الشمس فى مواجهة مصلحة غيرك بالتوازى مع تقلص ساعات النهار، وهو نفسه علوّ زحل كوكب القانون والنظام ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*الليلة هى عشيّة مهرجان نيروز الفارسى المُشابه لشمّ النسيم الفرعونى المصرى و تتزامن مع الإعتدال الربيعى 21 مارس من كل عام والتى يبدأ معها التقويم للسّنة الفارسية الجديدة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من الأفضل ترك ذكريات الماضى الفاشلة أو الحزينة خلفنا خاصةً عند شروعنا فى بدايات جديدة ، تَفَاءل خير.





برج الثور: لا تحجب معلومة عن موظف أو لقمة عن جائع أو فرحة عن طفل صغير ، ما قد تعتبره مصروفاً تافهاً قد يكون ثروة لغيرك.





برج الجوزاء: قد تلقَ التقدير والإستحسان المطلوب من الحبيب/ة دون أن تكون مُضطراً لفعل الكثير،بصلة المُحِبّ خروف،هذا يتوقف على نوعية الحبيب.





برج السّرطان: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ، عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.





برج الأسد: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج العذراء : تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.





برج الميزان: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله ، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.

برج العقرب: أداء فروضك الدّينيّة مُفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج القوس: لست مُضطرّاً لتقمّص دور المُهرّج لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، وجه بشوش وكلمات لطيفة كافية لتعامل مُتّزن ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه.





برج الجدى: رغبة فى رعاية كل من حولك كالفقراء والأيتام ، الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج الدّلو: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.



