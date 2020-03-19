بهذه الطريقة.. إيمان عبدالغني تعوض جمهورها بحفلة دار الأوبرا

ستنوني هكون معاكم في حفلة لايف على الفيسبوك.. هنعوض بيها حفلة دار الأوبرا اللي اتأجلتوأنا هستناكم تختاروا معايا كل الأغاني اللي نفسكم تسمعوها.. اكتبولي في التعليقات.

وانهالت العليقات من محبيها لكي يشاركوها في الأغاني التي ستعرضها عليهم في الحفلة، ومنها "حيرت قلبي معاك"، "سامحتك للنجمة أصالة"، "قال جالي بعد يومين".

صرحت إيمان عبد الغني في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" من قبل إنها سعيدة بمشاركتها في البرنامج وبمحبة الجمهور لها، لافتة إلى أنها مشغولة حاليًا بالتحضير لباكورة أعمالها الغنائية، حيث ستطرح سينجل خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لجمهورها.



