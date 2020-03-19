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بهذه الطريقة.. إيمان عبدالغني تعوض جمهورها بحفلة دار الأوبرا
الخميس 19/مارس/2020 - 11:56 م
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الفجر الفني
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شاركت نجمة ذا فويس إيمان عبدالغني، متابعيها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمنشور أكدت من خلاله إنها ستقوم بتعويضهم عن حفلتها التي إعلانت عنها قبل ذلك بدار الأوبرا المصرية.
وقالت إيمان عبدالغني، لمتابعيها: "إستنوني هكون معاكم في حفلة لايف على الفيسبوك.. هنعوض بيها حفلة دار الأوبرا اللي اتأجلت وأنا هستناكم تختاروا معايا كل الأغاني اللي نفسكم تسمعوها.. اكتبولي في التعليقات.
وانهالت العليقات من محبيها لكي يشاركوها في الأغاني التي ستعرضها عليهم في الحفلة، ومنها "حيرت قلبي معاك"، "سامحتك للنجمة أصالة"، "قال جالي بعد يومين".
صرحت إيمان عبد الغني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" من قبل إنها سعيدة بمشاركتها في البرنامج وبمحبة الجمهور لها، لافتة إلى أنها مشغولة حاليًا بالتحضير لباكورة أعمالها الغنائية، حيث ستطرح سينجل خلال الفترة المقبلة وستكون مفاجأة لجمهورها.
جدير بالذكر أن إيمان عبد الغني، مطربة مصرية وخطفت الأنظار منذ الوهلة الأولى لظهورها في ذا فويس، وقد انتقلت إلى المرحلة النهائية بالبرنامج وتنافس معها على اللقب كلًا من مهدي عياشي ورضوان الأسمر وفهد مفتخر.
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