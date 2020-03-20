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نجم الأهلي يشيد بمدرب المقاصة
الجمعة 20/مارس/2020 - 12:08 ص
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علي نبوي
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قال محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يفضل المشاركة في مركز صانع الألعاب.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"احترم طارق العشري رغم استبعادي من المباريات خلال فترة تولية تدريب إنبي".
وتابع :"إيهاب جلال مدرب محترم وشخصية رائعة، ولا ينسب الهزيمة إلى اللاعبين وله تكتيك مختلف تماما".
وواصل :"أحب اللاعب في مركز صانع ألعاب وأكون قريب من المرمى، كما أنني شاركت في مركز خط الوسط المدافع".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"احترم طارق العشري رغم استبعادي من المباريات خلال فترة تولية تدريب إنبي".
وتابع :"إيهاب جلال مدرب محترم وشخصية رائعة، ولا ينسب الهزيمة إلى اللاعبين وله تكتيك مختلف تماما".
وواصل :"أحب اللاعب في مركز صانع ألعاب وأكون قريب من المرمى، كما أنني شاركت في مركز خط الوسط المدافع".
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