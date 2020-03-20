نجم الأهلي يشيد بمدرب المقاصة

قال محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يفضل المشاركة في مركز صانع الألعاب.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"احترم طارق العشري رغم استبعادي من المباريات خلال فترة تولية تدريب إنبي".



وتابع :"إيهاب جلال مدرب محترم وشخصية رائعة، ولا ينسب الهزيمة إلى اللاعبين وله تكتيك مختلف تماما".



وواصل :"أحب اللاعب في مركز صانع ألعاب وأكون قريب من المرمى، كما أنني شاركت في مركز خط الوسط المدافع".

