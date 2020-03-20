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"التعليم": النظام الجديد يحرر الطلاب من "بعبع النمر"

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:41 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المكتبة الرقمية جاري العمل عليها منذ فترة، معقبا: "رب ضرة نافعة، المرحلة الثانية من مكافحة فيروس كورونا خلتنا نحتاجها".

وأَشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الطلاب عندما يعتادون على النظام الجديد لن يعودوا للنظام القديم مرة أخرى، معلقا: "الطلاب من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي كانوا محرمين من ثمرات التطوير".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المدرسين المصريين سيفاجأوا الجميع، وسيكون هناك تدريب للعاملين، منوها بأن هناك 15 مليون طالب بسنوات النقل سيدخلون على المكتبة الرقمية، مؤكدا أن هذا النظام سيحرر الطلاب من "بعبع النمر".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 15

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