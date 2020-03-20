"التعليم": النظام الجديد يحرر الطلاب من "بعبع النمر"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المكتبة الرقمية جاري العمل عليها منذ فترة، معقبا: "رب ضرة نافعة، المرحلة الثانية من مكافحة فيروس كورونا خلتنا نحتاجها".





وأَشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الطلاب عندما يعتادون على النظام الجديد لن يعودوا للنظام القديم مرة أخرى، معلقا: "الطلاب من 3 إبتدائي حتى 2 إعدادي كانوا محرمين من ثمرات التطوير".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن المدرسين المصريين سيفاجأوا الجميع، وسيكون هناك تدريب للعاملين، منوها بأن هناك 15 مليون طالب بسنوات النقل سيدخلون على المكتبة الرقمية، مؤكدا أن هذا النظام سيحرر الطلاب من "بعبع النمر".



