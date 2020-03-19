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"الملك فيصل التخصصي" تعلن إصابة ممارسة صحية بفيروس كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 11:52 م
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مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
الفجر السعودي
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أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، مساء اليوم الخميس، عن إصابة ممارسة صحية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، يوم أمس الأربعاء.

وقالت مستشفى الملك فيصل، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التديونات القصيرة "تويتر": إنه "ثبت أن الممارسة المصابة بكورونا، خالطت عاملة منزلية قادمة قبل أسبوع من إحدى الدول الموبوءة بالفيروس".

ولفتت إلى أن "الممارسة المصابة تخضع للرعاية الطبية المطلوبة وحالتها مستقرة"، مؤكدة على أنه "جرى حصر المخالطين للحالة المصابة وعمل الفحوصات اللازمة لمعظمهم وهي حتى الآن سلبية".

كما أوضحت أنه "وبناءً على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، تم عزل جميع المخالطين في منازلهم ويُجرى استكمال فحص البقية".

هذا وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، موضحة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة وصل إلى 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى الآن أي حالات وفاة.

وقالت الصحة: إن "من بين الحالات الجديدة 17 حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضحت أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض و4 في القطيف و3 حالات في مكة المكرمة و3 حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

كما طلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، ضمانا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم بلغ 220 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 84 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 9000 حالة".

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كورونا المملكة الملك فيصل التخصصي الملك فيصل السعودية

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