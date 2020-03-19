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بوفون: لن أتوقف عن اللعب

الخميس 19/مارس/2020 - 11:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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فجر الإيطالي بوفون حارس مرمي يوفنتوس مفاجأة من العيار الثقيل حول استمراريته في الملاعب، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن اقتراب موعد اعتزاله.

وقال بوفون: "لن أتوقف عن اللعب لأنني ما زلت أشعر بأنني على ما يرام، وأيضاً بسبب أحلامي منذ كنت طفلاً، لم أفكر في ذلك الوقت في أنني قد أحقق ما وصلت له"، في تصريحات أوردها موقع فريقه يوفنتوس.



وأتم بوفون 42 عاماً في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد عاد هذا العام إلى يوفنتوس بعد موسم قضاه في باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو بديل الحارس البولندي تشيزني، وقد خاض حتى الآن 11 مباراة بمستوى جيد.



ويتواجد حارس مرمى "الآتزوري" السابق هذه الفترة في منزله مثل باقي المواطنين الإيطاليين بسبب حالة الطوارئ جراء فيروس كورونا، وأبرز أهمية اتباع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة للحد من تفشي الوباء.



وأكد: "بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في المدينة داخل شقة فالأمر معقد، لكن يجب احترام الآخر والانصياع للتعليمات التي يعلنوها، ستجمعنا هذه التجربة أكثر".



وكشف: "ليس الأمر بهذا السوء، بعد يومين أو ثلاثة تأقلمت على الوضع، وأنا بخير الآن، أستمتع بالطهي، أعرف كيف أطهو حين يستلزم الأمر، كما أن وصفتي الخاصة هي المعكرونة مع صلصة الطماطم والتونة، أعمل على إتقان هذا الطبق منذ 25 عاماً".
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