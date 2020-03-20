تشبه الـ"فيسبوك".. طارق شوقي يعلن نظام جديد للتعليم "أونلاين"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام الامتحانات الجديد يتيح لولي الأمر قدرًا أكبر على المتابعة، حيث يمكنهم الدخول على المكتبة الرقمية، والمحتوى التعليمي بها تم مراجعته بشكل كامل.





وأَشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن المكتبة الرقمية هى المكان الآمن للطلاب، وفيه يأمن ولي الأمر على أبنائه، منوها بأنه سيكون هناك منصة للتواصل لكل فصل في مصر، منوها بأن التواصل عبر المنصة سيكون شبيها بالتواصل عبر "الفيسبوك".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم يدرسون دعوة ولي الأمر حسب السن أن يكون مراقبا على العملية التعليمية، موضحا أنه سيكون هناك 6.5 مليون فصل جاهزين على المنصة الأسبوع المقبل، وسيتم توجيه دعوات للطلاب، معقبا: "سنرسل له كود يدخل به على الفصل التعليمي".



