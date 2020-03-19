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قائد محاربي الصحراء السابق: مستعد للعمل في اتحاد الجزائر

الخميس 19/مارس/2020 - 11:32 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد عنتر يحيى اللاعب الدولي الجزائري السابق، أنه على أتم الاستعداد لتولي منصب إدارة بالإدارة الجديدة لنادي اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم الموسم الماضي.

وقال يحيى، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، إنه تواصل مع رئيس نادي اتحاد الجزائر عاشور جلول، وكان يفترض أن يسافر إلى الجزائر الاسبوع الماضي لمباشرة المفاوضات، لكن صعوبة حجوزات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، تسبب في تأجيل قدومه من فرنسا.

وأضاف: " نادي اتحاد الجزائر فريق كبير، لما لا نعمل سويا، لننتظر ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، أنا مستعد للعمل في الجزائر".

وفيما يتعلق بفيروس كورونا،دعا يحيى الجزائريين إلى عدم الاستهتار بوباء كورونا، طالبا منهم البقاء في منازلهم والاعتناء بالأطفال الصغار وكبار السن.

كما حذر يحيى من السير على نهج الفرنسيين الذين تعاملوا مع وباء كورونا بنوع من الاستخفاف فوجدوا أنفسهم في وضعية صعبة جدا على حد قوله.

وسجلت فرنسا 10و9955حالة إصابة و 372حالة وفاة ، فيما سجت الجزائر 90 حالة إصابة و8 حالات وفاة بكورونا.

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