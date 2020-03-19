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محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات

الخميس 19/مارس/2020 - 11:24 م
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بوابة الفجر
محمد عزام
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أجرى اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد مساء اليوم الخميس جولة تفقدية لمتابعة مدى تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهى، وذلك فى إطار تنفيذ قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء الذى صدر اليوم بشأن اغلاق المحلات والمطاعم والمقاهى من بعد السابعة مساءا حتى السادسة صباحا ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأشاد محافظ بورسعيد باستجابة الغالبية العظمي من ابناء المحافظة لقرار الغلق موكدا بانة ليس بجديد علي ابناء بورسعيد في الوقوف صفا واحدا مع الاجهزة التنفيذية وهو ماظهر جليا في التعاون لمواجهة الفيرس المستجد. 

وخلال جولته التفقدية، حذر المحافظ المخالفين للتعليمات مؤكدا على تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بقرارات الدولة بشأن قرار الغلق لافتا إلى ضرورة الالتزام بهذه التعليمان حفاظا على الصحة العامة لكافة المواطنين.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين، لتوعيتهم بخطورة المرحلة الراهنة وأهمية الالتزام بالتعليمات وعدم المخالفة لها والتى من شأنها تسبب ضررا للجميع مشيرا أن الاجراءات المتخذه من قبل الحكومة المصرية يجب تنفيذها على اعلى درجة من الدقة حتى نستطيع التغلب على تداعيات الفيروس المستجد.داعيا المولى ان يحفظ مصر وطن وشعب وقيادة.

انتظمت محافظة بورسعيد فى السابعة مساء اليوم بقرار غلق المحلات والكافيهات والمولات والمطاعم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم باغلاق المحلات فى السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا.

ونفذت معظم محلات المحافظة التى شملها القرار الاغلاق طواعية، وبادروا هم بالتنفيذ من اجل مواجهة تداعيات فيرس كورونا المستجد.
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
محافظ بورسعيد يتابع ميدانياً تنفيذ قرار غلق المحلات والمطاعم والكافتيريات
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