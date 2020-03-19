الجيش الأمريكي يعزل 1500 من القوات والمدنيين بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، عزل 1500 من القوات والمدنيين الذين وصلوا حديثا إلى أفغانستان في منشآت رصد كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.





وقال الجنرال الأمريكي سكوت ميلر اليوم الخميس إن "الخطوة لعزل القوات التي وصلت إلى أفغانستان من أماكن أخرى، وفترات العزل، قد تم اتخاذها "زيادة في الحرص".





وقال إنه "لا يوجد أي مريض في المجموعة التي وصلت حديثا، لكن 21 فردا من عملية الدعم الحازم كانوا يخضعون للعزل، وتلقوا رعاية طبية بعدما ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض البرد".





وأضاف إن العمليات سوف تتم في أفغانستان عبر المؤتمرات عن بعد مع الحد من دخول القواعد العسكرية للمساهمة في منع انتشار الفيروس الجديد، مع تعليق كل عمليات الانتشار الإضافية بشكل مؤقت.





ويوجد للولايات المتحدة حاليا نحو 12 ألف جندي في أفغانستان، لكنها تخطط لخفضها إلى نحو 8600 جندي في الأشهر المقبلة في إطار اتفاق سلام تم التوصل إليه مؤخرا مع حركة طالبان.





غير أنه يبدو أن مفاوضات السلام الثنائية بين الحكومة وطالبان قد توقفت. ومع عدم حدوث انفراجة واضحة في خطط مبادلة الأسرى، قد يتعرض للخطر مصير كل من الاتفاق وخفض عدد القوات الأمريكية.





أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 9827 شخصاً في العالم منذ ظهوره للمرة الأولى في ديسمبر (كانون الأول)، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس حتى الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وتم تسجيل أكثر من 232680 إصابة في 158 بلداً منذ بدء تفشي الوباء. وعدد الإصابات المشخّصة لا تعكس سوى جزء بسيط من الحالات الحقيقية بعد أن صار العديد من الدول يكتفي بفحص الأشخاص الذين يجب إدخالهم إلى المستشفيات.

ومنذ التعداد السابق عند الساعة 19:00 بتوقت غرينيتش الأربعاء، أحصيت 1043 حالة وفاة جديدة و23701 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجّلت أعلى أعداد وفيات خلال 24 ساعة هي إيطاليا مع 42 وفاة جديدة وإسبانيا (169) وإيران (149).

وتعدّ إيطاليا التي أعلنت عن أول وفاة لديها جراء الفيروس في أواخر فبراير (شباط)، 3405 وفيات من أصل 41035 إصابة. وأُعلن عن 427 وفاة جديدة و5322 إصابة جديدة الخميس. وتعتبر السلطات الإيطالية 4440 شخصاً تعافوا من المرض.

وأحصت الصين (بدون هونغ كونغ وماكاو) 80928 إصابة (34 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 3245 وفاة (8 وفيات جديدة) و70420 حالة شفاء.











