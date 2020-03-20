أحمد صلاح حسني يبكي تأثرا برحيل الفنان إبراهيم فرح

الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E" إن









بكى الفنان أحمد صلاح حسني، تأثرًا برحيل الفنان إبراهيم فرح الذي شاركه في مسلسل "ختم النسر" معبرًا عن حبه واحترامه له من خلال بعض الكلمات، مؤكدًا: "كلنا اتشرفنا بيه في المسلسل وهو مجتهد جدا وبنتذكره بكل خير".وقال "حسني" خلال لقائه معطاقم العمل قرر عدم حذف مشاهده لأنه يعتبر آخر عمل له وتم إهداء هذا العمل له، لأنهم فقدوه أثناء التصوير كان رغم تعبه يصر على العمل والاجتهاد.وعبر عن سعادته بالعمل مع الفنان الراحل، موضحًا أنه كان يتحدث معه عن حبه لدور "عمر" ويساعده على تطوير شخصيته وأداء دوره بأفضل وجه وعلمه أشياء كثيرة وقال أنه شخص طيب فالحقيقة أكثر من شخصيته في المسلسل وأحبه طاقم العمل بأكمله.يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وهو تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.وكانت آخر أعماله مشاركته في مسلسل "ختم النمر" الذي حقق نجاحا كبيرا والذي شاركه فيه عدد من الفنانين منهم ميريهان حسين ونسرين طافش ووفاء سالم وعفاف شعيب وإسلام جمال وهو إنتاج شركة سينرجي.