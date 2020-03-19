أية عاطف تتعاون مع علاء عزت في أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم



وكانت آية عاطف، تعاونت من قبل مع المطرب عمرو الشاذلي، في أغنية بعنوان "عايشة جوه مني"، وهي أغنية تم طرحها بمناسبة عيد الأم أيضا العام الماضي، وقد حققت نسب مشاهدات مرتفعة على "اليوتيوب"، خاصة وأن الأغنية كانت تجربة شخصية، وهي من ألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وجيتار مصطفى نصر، وكلارينت حموصو.



وقام عمرو الشاذلي بتصوير أغنية "عايشة جوه مني" على طريقة الفيديو كليب، ومن إخراج طارق درويش.

‎تقول كلمات الأغنية:"ماتقولوش مش هشوفها.. امي عايشه جوه مني.. عـ الجهاز النبض ساكت.. قلبها بينبض بقلبي.. ‎انتوا ليه بتودعوها.. وليه الدموع دي كلها ؟.. ‎ماتقولوش خلاص خدوها.. وهيسيبوها فـ قبرها.. بعدك انتي مين هياخد باله مني بس مين ؟.. مين هأمنه احكيله سري هلقى زيك انتي فين..؟ ليه مكانش حضني ينفع يتقفل وتكوني فيه.. ‎الفراق لو شئ بيوجع طب فراق الام ايه".



جدير بالذكر أن الشاعرة آية عاطف، تعاونت مع العديد من الملحنين والمطربين، والموزعين، بجانب عملها كصحفية، وممثلة ما زالت تدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وكان المطرب علاء عزت، أدى كافر لأغنية "زحمة حياتي" للفنان مصطفى حجاج، وقام بنشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد حجاج بأداء علاء للأغنية، وقام بإعادة نشر الكوفر عبر خاصية الاستوري من خلال حسابه الرسمي على موقع "الإنستجرام"، وعلق قائلًا:"الله صوتك جميل".



وأغنية "زحمة حياتي" كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، وتوزيع وسام عبد المنعم، فواصل موسيقية وسام عبد المنعم، وكمانجات محمد عاطف.



‎أكدت الشاعرة آية عاطف، لـ "الفجر الفني" أنها تخوض تجربة فنية جديدة بتعاونها مع المطرب علاء عزت، في أغنية من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع احتفالية عيد الأم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء من تسجيلها، والاستقرار على الاسم الخاص بها