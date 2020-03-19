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مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول
الخميس 19/مارس/2020 - 11:00 م
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كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل الصفقة التي يخطط لها النادي الأهلي لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة
ووفقا لصحيفة المغرب الرياضي، التي اشارت إلى أن مجلس الاهلي يسعي للتعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الإيسر تجنباً لرحيل علي معلول
واضافت الصحيفة المغربية أن الأهلي وضع الظهير الإيسر محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز على طاولة التعاقدات في الفترة القادمة لضمه للفريق
ورحب محمد حمدي بفكرة الانتقال للنادي الأهلي وطالب بإنهاء المفاوضات مع بيراميدز بالفترة القادمة وذلك وفقاً للصحيفة المغربية
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