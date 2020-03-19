مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تفاصيل الصفقة التي يخطط لها النادي الأهلي لضمها في فترة الانتقالات الصيفية القادمة









ووفقا لصحيفة المغرب الرياضي، التي اشارت إلى أن مجلس الاهلي يسعي للتعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الإيسر تجنباً لرحيل علي معلول







