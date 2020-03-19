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شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

الخميس 19/مارس/2020 - 11:07 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة طلب حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الحصول على مبلغ 10 مليون جنيه من أجل تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"حسام ابن بار من أبناء النادي الأهلي ولم يتحدث مع المسئولين في أي أمور مادية".

وينتهي تعاقد عاشور مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، حيث أعلن النادي الأحمر عقد جلسة مع اللاعب للتفاوض حول تجديد تعاقده.\

وكان الأهلي أعلن اليوم، الخميس، تجديد عقد وليد سليمان، لمدة موسمين قادمين. جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة الكابتن محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، ووليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.
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شوبير حسام عاشور تجديد عقد وليد سليمان الاهلي

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