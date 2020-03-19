Advertisements
Advertisements
Advertisements

لافتة رائعة من مانشستر يونايتد تجاه العاملين في النادي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قامت إدارة مانشستر يونايتد اليوم الخميس بلافتة رائعة تجاه العاملين بالنادي الإنجليزي، في ظل توقف الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد النادي الإنجليزي أنه سيواصل سيواصل دفع رواتب الموظفين المؤقتين لديه إذا ألغيت المباريات المتبقية بالموسم أو إذا أقيمت في ملاعب خالية من الجماهير بسبب وباء كورونا".



وتوقفت المباريات في انجلترا حتى 30 أبريل نيسان وقالت السلطات إن "الموسم الحالي قد يمتد إلى أجل غير مسمى".



وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد في بيان "نعتمد على طاقمنا الرائع من الموظفين لتقديم خدمة وتجربة مميزة للجماهير في أولد ترافورد ونتفهم الظروف الحالية غير المسبوقة لذا نود منحهم الطمأنينة مهما يحدث في المباريات المتبقية هذا الموسم".



وأضاف "نتطلع للمستقبل للترحيب بمشجعينا وبزملائنا في أولد ترافورد خلال أقرب وقت ممكن".



ويونايتد، الذي تتبقى له أربع مباريات في ملعبه هذا الموسم بالدوري، هو أحدث أندية الدوري الانجليزي التي تطمئن موظفيها المؤقتين.



وسبقه برايتون أند هوف ألبيون وكريستال بالاس وولفرهامبتون واندرارز في الإعلان عن الاستمرار في دفع رواتب الموظفين رغم إيقاف المباريات. 
Advertisements

أخبار تهمك

استشاري أمراض جلدية يكشف حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد صرف 500 جنيه منحة لهذه الفئة من العمال

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية عن تأثير كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

معلول يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحدد خليفة علي معلول

منذ 42 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة طلب نجم الأهلي 10 مليون لتجديد تعاقده

منذ 35 دقيقة

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. المملكة تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 19 مارس: خلاف كبير بين زيدان وبيريز على الصفقة الكبرى.. حسم مصير الدوري الإسباني بين الريال والبرسا.. رايولا يُبشر الملكي بالهدف الثمين

منذ ساعة

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وحالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

رشح الأنف الفيصل.. كيف يمكن التفرقة بين الكورونا ونزلة البرد؟

منذ حوالي 6 ساعات

لأول مرة.. الكشف عن عرض الزمالك الضخم لخطف "جوكر" الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

رسمياً.. تعليق الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين بدءًا من الجمعة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

09:58 م

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

06:41 م

معلول يزف خبراً سعيداً لجماهير الأهلي

10:14 م

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

02:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status