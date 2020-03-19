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مدرب النصر السعودي يوجه رسالة خاصة لوزارة الصحة السعودية

الخميس 19/مارس/2020 - 10:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي، بأن مسؤولي القطاع الصحي بالمملكة العربية السعويدة يبذلون جهدًا كبيرًا ليعتنوا بالآخرين في مواجهة فيروس كورونا القاتل.

ووجه مدرب النصر الشكر لكل قطاع الصحة بالسعودية الذين تركوا عائلاتهم ليعتنوا بالآخرين في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ).

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر تصريحات فيتوريا التي قال فيها: "اليوم لم يعد هناك أندية مختلفة أو منافسين ، جميعا نلعب في فريق واحد".

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر الهلال وذلك قبل قرار تعليق المسابقة.

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