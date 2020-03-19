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المغرب يعلن حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة من الغد حتى إشعار آخر

الخميس 19/مارس/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت السلطات بالمغرب، مساء اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة ابتداء من الجمعة إلى أجل غير مسمى، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المغرب، الخميس، عن تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب إلى 61 حالة .

وأوضحت الوزارة أن 276 حالة مشتبه في إصابتها قد أخضعت للفحوصات المختبرية الضرورية قبل أن تأتي النتائج سلبيّة. 

ودعت السلطات المغربية المواطنين والمقيمين إلى تقليص تحركاتهم إلى أدنى حد والبقاء في المساكن. 

كما حرصت وزارة الصحة، من جهتها، على معاودة تذكير العموم بضرورة الاستجابة للتعليمات الاحترازية المعلن عنها سلفا، خاصة معايير النظافة اللازمة لتجنب "كورونا".

وأوقفت السلطات المغربية 16 شخصا خلال الأيام الأخيرة، على خلفية نشر أخبار زائفة حول فيروس كورونا المستجد أو التحريض على عصيان الإجراءات الرامية للتصدي لانتشاره، بحسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس. 

وشملت هذه الملاحقات أشخاصا من أعمار وأوساط مختلفة في عدة مدن، وفق خريطة نشرتها المديرية على تويتر، معلنة أيضا اعتقال سيدة (48 عاما) في فاس (وسط)، وذلك بسبب نشرها شريطا على يوتيوب "تنفي فيه وجود فيروس كوفيد 19 وتحرض على عدم تنفيذ توصيات الوقاية التي أمرت بها السلطات"، وفق بيان للشرطة.

وزعم بعض الملاحقين في هذه القضايا عدم وجود فيروس كورونا، بينما أعلن آخرون تسجيل إصابات زائفة، بحسب بيانات متفرقة للشرطة.

وأدانت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، في بيانات متفرقة، أنباء زائفة حول الفيروس، داعية المواطنين إلى تجاهلها. وانتشرت هذه الادعاءات على الخصوص عقب تعزيز المملكة إجراءات التصدي له هذا الأسبوع، وتدعي بعضها سقوط ضحايا بسببه في شوارع بعض المدن.

وأعلن رئيس النيابة العامة، الثلاثاء، أن توجيه "تعليمات صارمة" لملاحقة كل من يروج أخبارا زائفة حول فيروس كورونا "من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو المساس بالنظام العام".
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